Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боец ММА Саша Стоун: моя большая мечта — сняться с Сергеем Безруковым

Блогер Саша Стоун заявил о сильном желании сняться в фильме с Сергеем Безруковым

close
100%
Пресс-служба ТНТ

Боец ММА и блогер с миллионной аудиторией Саша Стоун в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему больше всего желает поработать на съемочной площадке с Сергеем Безруковым.

«Моя большая мечта — сняться в одном проекте с Сергеем Безруковым. Это человек, которым я много лет восхищаюсь, слежу за его карьерой, начиная с «Бригады». Когда-то этот проект произвел на меня неизгладимое впечатление. Мне всегда нравилось то, как он играет, как позиционирует себя в жизни, его ценности и взгляды. Я бы очень хотел поработать с ним вместе», — сказал блогер.

Саша Стоун профессионально занимался армейским рукопашным боем, боевым самбо и принимал участие в поединках поп-ММА. Он продолжает поддерживать физическую форму и намерен провести в 2024 году поединок по правилам бокса.

Также он развивает карьеру блогера, певца и актера.

Стоуна пригласили на съемки продолжения культового сериала «Счастливы вместе» — «Букины» — за несколько дней до начала съемочного процесса.

Ранее Саша Стоун назвал самую большую сложность в начале актерской карьеры.

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами