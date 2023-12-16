Боец ММА Саша Стоун: моя большая мечта — сняться с Сергеем Безруковым

Боец ММА и блогер с миллионной аудиторией Саша Стоун в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему больше всего желает поработать на съемочной площадке с Сергеем Безруковым.

«Моя большая мечта — сняться в одном проекте с Сергеем Безруковым. Это человек, которым я много лет восхищаюсь, слежу за его карьерой, начиная с «Бригады». Когда-то этот проект произвел на меня неизгладимое впечатление. Мне всегда нравилось то, как он играет, как позиционирует себя в жизни, его ценности и взгляды. Я бы очень хотел поработать с ним вместе», — сказал блогер.

Саша Стоун профессионально занимался армейским рукопашным боем, боевым самбо и принимал участие в поединках поп-ММА. Он продолжает поддерживать физическую форму и намерен провести в 2024 году поединок по правилам бокса.

Также он развивает карьеру блогера, певца и актера.

Стоуна пригласили на съемки продолжения культового сериала «Счастливы вместе» — «Букины» — за несколько дней до начала съемочного процесса.

Ранее Саша Стоун назвал самую большую сложность в начале актерской карьеры.