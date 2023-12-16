РУСАДА проверило Валиеву на допинг второй раз за год

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре второй раз в 2023 году проверило на допинг олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву. Об этом сообщает ТАСС.

Первый раз 17-летняя фигуристка была протестирована РУСАДА в 2023 году в июле.

В прошлом году она проходила тестирование трижды (в июле, ноябре и декабре). Валиева продолжает входить в пул тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), который ведет постоянный допинг-контроль за российской фигуристкой.

Также РУСАДА проверило в ноябре еще 12 фигуристов. В этот список попали Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, Владислав Дикиджи, Екатерина Чикмарева, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Ирина Хавронина, Матвей Янченков, Марк Кондратюк, Дэвид Нарижный, Софья Муравьева и Дарья Садкова.

Всего за 11 месяцев 2023 года РУСАДА проверило на допинг 73 фигуриста, самым тестируемым спортсменом стала Аделия Петросян, которая прошла процедуру пять раз.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.

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