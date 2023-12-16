Российский боец UFC назвал Макгрегора положительным человеком

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян поделился впечатлениями от встречи с ирландцем Конором Макгрегором на боксерском турнире в Дубае, передает «Спорт-Экспресс».

«Впечатления о Коноре? Ну, нормальный, положительный, интересный человек. Разговаривали о спорте, немножко о личном, немножко о проходящем турнире», — сказал Ян.

В конце сентября 2023 года российский боец заявил, что перенес операцию. Ян уступил в трех последних поединках. В марте грузин Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер.

Последним боем 35-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, в ходе поединка ирландец получил перелом ноги.

Ранее Ян назвал Макгрегора лучшим боксером в истории UFC.