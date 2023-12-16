Петр Ян не исключил поединка против Макгрегора

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян не исключил того, что он проведет боксерский поединок против ирландца Конора Макгрегора, передает «Спорт-Экспресс».

«Бой с Конором по боксу? С точки зрения реальности это реально. С точки зрения моей занятости — у меня контракт с UFC. Вряд ли в скором времени это может состояться. Нет ничего нереального», — сказал Ян.

В конце сентября 2023 года российский боец заявил, что перенес операцию. Ян уступил в трех последних поединках. В марте грузин Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер.

Последним боем 35-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Петр Ян и Конор Макгрегор устроили битву взглядов.