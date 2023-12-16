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Тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкину прервать безголевую серию

Тренер «Вашингтона» Карбери: возможности и броски принесут Овечкину пользу

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Kyle Ross/Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что форварду клуба Александру Овечкину нужно сосредоточиться на том, чтобы выходить на свободное пространство, передает The Hockey News.

«Он знает, что его возможности и броски в конечном итоге начнут приносить пользу. И я думаю, что как только это произойдет, это может стать снежным комом», — сказал Карбери.

В ночь на 15 декабря по московскому времени «Вашингтон» встречался с «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Бобби Бринк, Джоэль Фараби, Оуэн Типпетт и Бобби Бринк. У гостей шайбы забросили Коннор Макмайкл, Том Уилсон и Дилан Строум.

Овечкин вновь провел матч без заброшенной шайбы. Для представителя России этот матч стал 11-м подряд без голов.

Ранее экс-хоккеист Валерий Каменский призвал не давить на Овечкина из-за безголевой серии.

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