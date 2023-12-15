В КХЛ назвали полезным Кубок Первого канала

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский в интервью Legalbet заявил, что Кубок Первого канала по хоккею является важным турниром.



«Для молодежи это отличный турнир, школа. Любой экспириенс в сборной идет на пользу: поиграть с новыми партнерами, познакомиться. К этому турниру всегда будет интерес. Есть шанс раскрыться и показать себя — это самое главное», — заявил Каменский.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Помимо «России 25» в нем примут участие сборные Белоруссии, Казахстана и команды «Звезды и ВХЛ».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее сообщалось, что тренер СКА Роман Ротенберг получил приз за сохранение победных традиций в хоккее.