Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В КХЛ назвали полезным Кубок Первого канала

Вице-президент КХЛ Каменский назвал Кубок Первого канала отличным турниром

close
100%
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский в интервью Legalbet заявил, что Кубок Первого канала по хоккею является важным турниром.

«Для молодежи это отличный турнир, школа. Любой экспириенс в сборной идет на пользу: поиграть с новыми партнерами, познакомиться. К этому турниру всегда будет интерес. Есть шанс раскрыться и показать себя — это самое главное», — заявил Каменский.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Помимо «России 25» в нем примут участие сборные Белоруссии, Казахстана и команды «Звезды и ВХЛ».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее сообщалось, что тренер СКА Роман Ротенберг получил приз за сохранение победных традиций в хоккее.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами