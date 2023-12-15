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Фигуристка Трусова попросила совета по ремонту

Фигуристка Трусова затеяла ремонт в квартире

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avtrusova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпионка России 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова опубликовала новую фотографию в социальных сетях.

Спортсменка предстала перед подписчиками в своей квартире, в которой в ближайшее время начнется ремонт.

«Я начинаю ремонт в своей квартире! У меня еще не было такого опыта, поэтому все очень непонятно, но очень интересно! Кстати, буду рада вашим советам по теме в комментариях», — написала фигуристка.

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. В 2020-м Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в 2021-м вернулась в «Хрустальный». В 2022-м она вновь ушла от Тутберидзе ради тренировок в группе Светланы Соколовской.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.

Ранее стал известен размер единовременных выплат призерам ОИ-2020 и ОИ-2022.

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