Блогер Саша Стоун: Женя Медведева — гордость России, я жду приглашения в ее шоу

Боец ММА и блогер с миллионной аудиторией Саша Стоун в интервью «Газете.Ru» рассказал о восхищении фигуристкой Евгенией Медведевой, которая дважды завоевала золото чемпионатов мира и Европы, стала двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр, а теперь развивает блогерскую карьеру на своем Youtube-канале.

«О ней я могу сказать только хорошее. Женя — огромная гордость для нашей страны, она отдала много лет сложному и трудному спорту. Ее результаты были отличными, и у меня к ней только положительное отношение. Кроме того, она замечательный человек. Думаю, что мы еще будем участвовать в проектах вместе. Я был бы очень этому рад. Может, она даже смогла бы дать мне пару уроков по фигурному катанию», — сказал Стоун.

Также блогер выразил желание прийти на Youtube-шоу Медведевой «Бес комментариев», где она зачитывает своим гостям комментарии зрителей из различных социальных сетей и просит ответить на них.

«Я с удовольствием пообщался бы там с ней. Буду ждать приглашения от Жени», — сказал Стоун.

Ранее Стоун заявил, что готовится провести поединок по правилам бокса.