Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блогер Саша Стоун: Женя Медведева — гордость России, я жду приглашения в ее шоу

Блогер Саша Стоун назвал фигуристку Медведеву огромной гордостью России

close
100%
Пресс-служба ТНТ

Боец ММА и блогер с миллионной аудиторией Саша Стоун в интервью «Газете.Ru» рассказал о восхищении фигуристкой Евгенией Медведевой, которая дважды завоевала золото чемпионатов мира и Европы, стала двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр, а теперь развивает блогерскую карьеру на своем Youtube-канале.

«О ней я могу сказать только хорошее. Женя — огромная гордость для нашей страны, она отдала много лет сложному и трудному спорту. Ее результаты были отличными, и у меня к ней только положительное отношение. Кроме того, она замечательный человек. Думаю, что мы еще будем участвовать в проектах вместе. Я был бы очень этому рад. Может, она даже смогла бы дать мне пару уроков по фигурному катанию», — сказал Стоун.

Также блогер выразил желание прийти на Youtube-шоу Медведевой «Бес комментариев», где она зачитывает своим гостям комментарии зрителей из различных социальных сетей и просит ответить на них.

«Я с удовольствием пообщался бы там с ней. Буду ждать приглашения от Жени», — сказал Стоун.

Ранее Стоун заявил, что готовится провести поединок по правилам бокса.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами