Стал известен клуб, заработавший больше всех на групповом этапе Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» заработал больше остальных клубов, принимавших участие в групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2023/24. Об этом сообщает AS.

По информации издания, доход «сливочных» составил €79,9 млн, из которых 15,6 млн полагаются за участие в групповом этапе. «Реал» победил во всех шести играх на групповой стадии – за каждую победу полагаются призовые на сумму €2,8 млн (всего 16,8 млн). Еще €9,8 млн мадридцы заработали за выход в 1/8 финала турнира.

Еще €36,4 млн «Реал» получит в виде бонусов, распределенных в зависимости от коэффициентов, которые формируются на основе выступлений клуба в ЛЧ за последние 10 лет.

На втором месте по доходам идет мюнхенская «Бавария» (€76,64 млн), на третьем — «Манчестер Сити» (€76,48 млн), на четвертом — «Барселона» (€71,53 млн), на пятом — мадридский «Атлетико» (€71,11 млн), на шестом — «Пари Сен-Жермен» (€63,89 млн), на седьмом — «Порту» (€63,57 млн), на восьмом — дортмундская «Боруссия» (€63,52 млн), на девятом — лондонский «Арсенал» (€63,36 млн), на десятом — «Наполи» (€58,04 млн).

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