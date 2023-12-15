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Футболист о победе над Черчесовым в бильярд: надо было видеть его взгляд

Экс-игрок «Спартака» Сабитов вспомнил о победе над тренером Черчесовым в бильярд

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РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Ренат Сабитов рассказал в интервью «Чемпионату», как однажды обыграл в бильярд тренера Станислава Черчесова.

«Все знают, что я так себе играю в бильярд, как и в футбол: могу попасть, а могу и нет. В Тарасовке мы время от времени гоняли шары, и Саламыч предложил мне сыграть после ужина. Каким-то чудом я победил. У меня залетело все!

Саламыч на меня смотрит: «Мда». Надо было видеть его взгляд. Черчесов кий положил, и все — больше я у него на поле не выходил. Так, на какую-то одну игру вышел, потому что кто-то пропускал. Закончилось все тем, что я ушел в аренду. Я до сих пор думаю, что все из-за бильярда», — заявил экс-футболист.

Сабитов выступал за «Спартак» с 2007 по 2010 год. За это время он провел 64 матча, в которых отметился четырьмя результативными передачами. В составе красно-белых он дважды становился вице-чемпионом России (2007, 2009).

Черчесов работал в «Спартаке» главным тренером в 2007-2008 годах. Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата России в 2008 году. Последним местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош», он был уволен оттуда в июле этого года.

Ранее Сабитов вспомнил о встрече с Карпиным в ресторане после 23:00.

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