«Ливерпуль» уступил «Юниону» в Лиге Европы

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы бельгийский «Юнион» обыграл на своем поле английский «Ливерпуль».

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Мохамед Амура, Кэмерон Пуэртас. За «Ливерпуль» мяч забил Джарелл Куанса.

«Ливерпуль» вышел из группы с первого места, набрав 12 очков. Англичане вышли в 1/8 финала турнира. Второе место заняла французская «Тулуза», набрав 11 баллов. Французы сыграют в раунде плей-офф Лиги Европы. «Юнион» с восемью очками отправился в плей-офф Лиги конференций. Австрийский ЛАСК набрал три очка и вылетел из еврокубков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи. Последним матчем для российских клубов в еврокубках стала игра между петербургским «Зенитом» и испанским «Бетисом» (0:0). Игра прошла 24 февраля 2022 года.

Ранее были названы европейские чемпионаты, в которых не ждут российских футболистов.