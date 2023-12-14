В Госдуме заявили, что глава МОК Бах прочитал Олимпийскую хартию

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что он поддержал допуск российских спортсменов к Олимпиаде в Париже, передает RT.

«Он, скорее всего, прочитал Олимпийскую хартию или прислушался к совету юристов. Проблема лишь в одном — в оговорках о нейтральном статусе, индивидуальных дисциплинах и в огромном количестве «но». Я не летаю в эйфории», — сказал Свищев.

13 декабря в Международном олимпийском комитете назвали точное количество участников из России, которые смогут поехать на Игры в Париж. Стоит отметить, что спортсмены из Израиля поедут на Олимпиаду со своим флагом и гимном, в отличие от россиян.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Владимир Путин пообещал увеличить поддержку регионального спорта.