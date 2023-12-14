Боец Шлеменко рассказал, почему он не смотрел сериал «Слово пацана»

Боец смешанных единоборств ММА Александр Шлеменко рассказал, что не нашел времени на просмотр сериала «Слово пацана», передает «РБ Спорт».

«Мне многие советовали его посмотреть, но я пока не нашел времени. Мои познания об этом сериале основываются только на трейлере и шортсах YouTube. Я не могу дать какую-то оценку», — сказал Шлеменко.

Согласно данным последнего опроса, который был посвящен скандальному сериалу, выяснилось, что 72% респондентов не разделяют мнение о том, что «Слово пацана» романтизирует бандитизм. 44% опрошенных высказались против запрета фильма. Среди зрителей сериала такого мнения придерживается 90%.

По мнению поклонников картины, его главная идея заключается не в идеализации преступных группировок, а в отражении сложной атмосферы конца 1980-х и трагической судьбы молодежи.

Ранее Руслан Нигматуллин окунулся в кошмар своего детства после просмотра «Слова пацана».