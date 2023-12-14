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Боец Шлеменко рассказал, почему он не смотрел сериал «Слово пацана»

Российский боец Шлеменко: я не нашел времени, чтобы посмотреть «Слово пацана»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Боец смешанных единоборств ММА Александр Шлеменко рассказал, что не нашел времени на просмотр сериала «Слово пацана», передает «РБ Спорт».

«Мне многие советовали его посмотреть, но я пока не нашел времени. Мои познания об этом сериале основываются только на трейлере и шортсах YouTube. Я не могу дать какую-то оценку», — сказал Шлеменко.

Согласно данным последнего опроса, который был посвящен скандальному сериалу, выяснилось, что 72% респондентов не разделяют мнение о том, что «Слово пацана» романтизирует бандитизм. 44% опрошенных высказались против запрета фильма. Среди зрителей сериала такого мнения придерживается 90%.

По мнению поклонников картины, его главная идея заключается не в идеализации преступных группировок, а в отражении сложной атмосферы конца 1980-х и трагической судьбы молодежи.

Ранее Руслан Нигматуллин окунулся в кошмар своего детства после просмотра «Слова пацана».

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