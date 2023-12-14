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Бывший тренер сборной Испании намерен возглавить последнюю команду РПЛ

Журналист Моретто: экс-тренер сборной Испании Морено намерен возглавить «Сочи»

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Global Look Press

Бывший тренер «Монако» и сборной Испании Роберт Морено намерен стать наставником клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи». Об этом в социальных сетях рассказал журналист Маттео Моретто.

Моретто отметил, что ради работы в «Сочи» Морено отказался возглавить сборную Косово.

C июля 2018 года Морено работал в тренерском штабе сборной Испании, с марта по июнь 2019 года он исполнял обязанности главного тренера национальной команды, а с июня по ноябрь 2019 года возглавлял главную команду.

С декабря 2019 года по июль 2020 года специалист был главным тренером французского «Монако». Его последним местом работы была испанская «Гранада», с которой он работал с июля 2021 года по март 2022 года.

В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» располагается на 16 месте, набрав 11 очков.

10 декабря «Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 18-го тура РПЛ. В следующем туре, который пройдет в 2024 году, «Сочи» в гостях сыграет против калининградской «Балтики». Встреча состоится в начале марта.

Ранее был назван лучший молодой футболист года в России.

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