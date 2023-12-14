Бывший футболист объяснил, почему «Зенит» остается фаворитом РПЛ

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, выступавший в составе московских ЦСКА и «Спартака», в комментарии для «Газеты.Ru» сказал, что санкт-петербургский «Зенит» остается главным фаворитом Российской премьер-лиги.

«Будут и поля хорошие, и «Зенит» по уровню мастерства и вообще клуба – фаворит. Это касается и запасных, которые могут выходить и переворачивать и решать игру. Такой скамейки, к сожалению, у «Краснодара» нет. Это и опыт. Как выигрывать чемпионства, «Зенит» знает, а «Краснодар» — нет. Как играть в стрессовой ситуации, «Краснодар» тоже пока не знает. Пошло давление, и вот неудачные результаты – где-то ничьи и поражения. А «Зенит» все знает и, думаю, к тому же будет еще зимой укрепляться», — уверен Масалитин.

После первой части сезона «Зенит» занимает второе место в РПЛ, набрав 36 очков после 18 туров и отставая на два балла от лидирующего «Краснодара», у которого 38 очков в активе. Дальше располагаются столичные «Динамо», «Локомотив» и «Спартак», набравшие 32, 31 и 30 очков соответственно.

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