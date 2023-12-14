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Путин ответил, нужно ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду

Путин считает, что нужно анализировать условия допуска россиян на ОИ

Президент России Владимир Путин во время прямой линии высказался об условиях допуска россиян на Олимпийские игры в Париже.

«Нужно внимательно смотреть на условия. Спортсмены годами тренируются — я всегда говорил, что им нужно дать возможность выступить на крупнейших соревнованиях. Наш флаг, не наш — все знают, что это наши спортсмены. Я поддерживал это. Но сейчас нужно внимательно проанализировать, какие условия предлагает МОК. Если эти искусственные условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров и претендентов на медали…», — сказал Путин.

13 декабря в Международном олимпийском комитете назвали точное количество участников из России, которые смогут поехать на Игры в Париж. Всего от России может выступить шесть нейтральных спортсменов.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Валуев призвал снять «розовые очки» по поводу участия россиян в ОИ.

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Прямая линия Путина — 2023
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