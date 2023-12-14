Путин ответил, нужно ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду

Президент России Владимир Путин во время прямой линии высказался об условиях допуска россиян на Олимпийские игры в Париже.

«Нужно внимательно смотреть на условия. Спортсмены годами тренируются — я всегда говорил, что им нужно дать возможность выступить на крупнейших соревнованиях. Наш флаг, не наш — все знают, что это наши спортсмены. Я поддерживал это. Но сейчас нужно внимательно проанализировать, какие условия предлагает МОК. Если эти искусственные условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров и претендентов на медали…», — сказал Путин.

13 декабря в Международном олимпийском комитете назвали точное количество участников из России, которые смогут поехать на Игры в Париж. Всего от России может выступить шесть нейтральных спортсменов.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Валуев призвал снять «розовые очки» по поводу участия россиян в ОИ.