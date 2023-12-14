Молодежный «Локомотив» назначил тренером экс-наставника худшей команды РПЛ

Московский «Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Хохлова на пост главного тренера молодежной команды. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

«Желаем продуктивной и успешной работы с командой!», — сказано в сообщении.

В качестве игрока Хохлов выступал за ЦСКА, голландский ПСВ, испанский «Реал Сосьедад», «Локомотив» и «Динамо».

После завершения профессиональной карьеры Хохлов работал в структуре «Динамо», а затем возглавлял «Кубань», основную команду бело-голубых, «Ротор» и «Сочи». Молодежную команду «Динамо» он дважды приводил к победе в молодежном первенстве. В 2023 году победителем Молодежной футбольной лиги стал «Локомотив», «Зенит» — второй, «Ростов» — третий.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел лидером на зимний перерыв, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее были названы главные открытия первой части сезона в РПЛ.