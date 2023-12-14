Валуев призвал снять «розовые очки» по поводу участия россиян в ОИ

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев в своем Telegram-канале заявил, что Томас Бах давно изъявил желание не видеть россиян на Олимпийских играх в Париже.

«Если просмотреть динамику всех заявочек Томаса Баха и иже с ним, то давно уже ясно, что итоговым давно выверенным их желанием является вообще неприезд россиян на ОИ. Все это абсолютная чушь. Никто нас там не ждет. Напомню, что все ограничения остаются в силе и невыполнимы априори, время отборов безвозвратно уходит или уже ушло. Все. Давно пора снять розовые очки», — написал Валуев.

13 декабря в Международном олимпийском комитете назвали точное количество участников из России, которые смогут поехать на Игры в Париж.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в США назвали пощечиной допуск россиян на Олимпийские игры.