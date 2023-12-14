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В клубе РПЛ заявили, что СВО помешала команде бороться за чемпионство

Степашин: если бы не СВО, «Динамо» боролось бы за золото РПЛ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что команде помешало бороться за золото в чемпионате России в прошлом сезоне. Его слова передает РИА Новости.

«Если бы не СВО и не уход Шварца, мы бы боролись за золото. Тогда команда была сильная. Да и сейчас она хорошая. В этом году мы не ставили задачу чемпионства, надо быть реалистами. Хотя я подсчитал — мы 10 очков потеряли в матчах, где должны были выигрывать. В следующем году будем думать о золоте, надо возвращать долги болельщикам», — сказал Степашин.

В год своего столетия бело-голубые вылетели из Кубка России и стали девятыми в чемпионате страны.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). В минувшем туре бело-голубые сыграли вничью с воронежским «Факелом» 1:1.

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