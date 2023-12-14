Американский боец Фергюсон заявил, что Хабиб не сможет вернуться домой после боя с ним

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе американец Тони Фергюсон считает, что Хабиб Нурмагомедов продолжает его избегать. Об этом он заявил ESPN US.

«Он все еще моя сучка. Я до чертиков испугал этого дагестанского парня, но не имею ничего против других людей в его стране. Не утверждаю, что между нами противостояние из-за религии и всего такого, но у меня есть номер этого парня, который знает, что если мы встретимся в бою, то он проиграет и не сможет вернуться домой», — сказал Фергюсон.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году по итогам опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

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