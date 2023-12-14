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Жена футболиста «Динамо» объявила о разводе

Жена защитника «Динамо» Скопинцева сообщила, что развелась с мужем

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Супруга российского футболиста московского «Динамо» Дмитрия Скопинцева Елизавета объявила в социальной сети, что она развелась со своим мужем. Об этом сообщает Sport24.

«Всем мира и любви. А я строить новую жизнь без грязи и дерьма, в которое меня втаптывали несколько лет», — написала девушка.

Также она выложила фото c бывшей женой голкипера бело-голубых Игоря Лещука Виолеттой, подпиcав: «Подружки по неcчаcтью вошли в чат».

«12.12.2023 — птичка cвободна», — добавила Елизавета, указав точную дату прекращения cовмеcтной жизни.

26-летний Скопинцев в текущем сезоне провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился голом и двумя результативными передачами. Также он известен по выступлениям за «Ростов», калининградскую «Балтику» и «Краснодар».

Бело-голубые после первой части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) набрали 32 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички отстает от лидера чемпионата, «Краснодара», на шесть баллов.

Ранее экс-футболист сборной России заявил, что в Казани он был чушпаном.

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