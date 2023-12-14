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Еще один английский клуб вылетел из еврокубков

«Ньюкасл» проиграл «Милану» в последнем туре ЛЧ и вылетел из еврокубков

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Lee Smith/Reuters

Английский «Ньюкасл» встречался с итальянским «Миланом» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе итальянцев голами отметились Кристиан Пулишич и Самуэль Чуквезе. У хозяев единственный мяч забил Жоэлинтон.

В другом матче квартета F, который прошел в Дортмунде, местная «Боруссия» сыграла вничью с французским «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:1. У хозяев отличился Карим Адейеми, у гостей забил Уоррен Заир-Эмери.

«Боруссия» и «ПСЖ», набрав 11 и восемь очков соответственно, продолжат борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Милан» (восемь очков) сыграет в плей-офф Лиги Европы, а «Ньюкасл» (5) закончил свое выступление в еврокубках.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 13 февраля. Финал турнира пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» 1 июня.

Действующим победителем главного клубного турнира Европы является «Манчестер Сити», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Интер» со счетом 1:0. Для английского клуба эта победа стала первой в истории в Лиге чемпионов.

Ранее английский «Манчестер Юнайтед» вылетел из еврокубков.

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