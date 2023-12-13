Российский фигурист заявил о массовом бойкоте со стороны тренеров

Российский фигурист Валерий Ангелопол в выпуске «Прокат Show» на Okko заявил, что тренеры отказывались брать его к себе в группу после того, как он неожиданно разорвал сотрудничество с партнершей в танцах на льду Василисой Кагановской и был исключен из группы Анжелики Крыловой.

«Я очень хотел попасть к одному тренеру, не буду говорить его имени. Но он сказал: «Я не хочу видеть тебя в своей группе. Федерация не разрешает». Меня тогда реально никуда не брали. При этом в Федерации мне сказали: «Катайся где хочешь, ты свободен». Но когда я приходил, все боялись меня брать», — сказал Ангелопол.

Ранее РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщало, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) якобы запретила тренерам пускать Ангелопола на свой каток для поддержания формы и попыток сойтись с новой партнершей.

Однако частная академия фигурного катания Евгения Плющенко приняла Ангелопола. Теперь он встал в пару с Ариной Ушаковой.

Ранее российский фигурист рассказал, как его угрожали избить толпой.