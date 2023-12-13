Избившего судью экс-президента турецкого клуба могут посадить

Бывший президент футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа может оказаться за решеткой после избиение судьи Халила Умута Мелера, сообщает Hurriyet.

По информации источника, Коджа может быть предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».

Согласно Уголовному кодексу Турции, данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 1 до 3 лет. Однако если рассматриваемое преступление совершено «в силу выполняемого лицом общественного долга», наказание увеличивается вдвое. По этой статье подозреваемые могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 4,5 лет.

11 декабря глава «Анкарагюджю» напал на судью Халила Умута Мелера в конце матча с «Ризеспором» в рамках 15-го тура турецкой Суперлиги.

После первого удара арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов. Судья смог самостоятельно подняться. Под левым глазом у него появился синяк. Ему оказали помощь в судейской комнате.

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Ризеспор» смог сравнять счет на седьмой добавленной минуте. Гол, который принес «Ризеспору» ничью, забил Адольфо Гайч, права на которого принадлежат московскому ЦСКА.

Ранее агент Вендела назвал фейком информацию о демарше игрока «Зениту».