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Лыжница Ступак: Олимпиаду невозможно ничем заменить

Лыжница Ступак заявила, что Олимпийские игры невозможно ничем заменить

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Marko Djurica/Reuters

Олимпийская чемпионка 2022 года по лыжным гонкам Юлия Ступак в интервью РИА Новости заявила, что Олимпийским играм невозможно придумать альтернативу.

«А чем Олимпиаду можно заменить? Дело даже не в регалиях или финансовых моментах. Это то чувство, которое ты не сможешь нигде больше испытать. Нигде. У меня длинный путь, мне 28 лет, а катаюсь с шести лет. У нас жизнь так и устроена: от и до Олимпиады. Знаю одно: я очень хочу поехать на Олимпиаду под своим гимном и под своим флагом», — заявила спортсменка.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Ирина Роднина предположила, как президентство Дональда Трампа отразится на российском спорте.

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