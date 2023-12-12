Внедрение Fan ID увеличило посещаемость КХЛ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский в интервью Legalbet заявил, что внедрение Fan ID на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) помогло увеличению посещаемости хоккейных матчей.

По его мнению, некоторые футбольные фанаты принципиально перестали ходить на матчи РПЛ, сделав выбор в пользу КХЛ.

«Стало ли больше болельщиков на хоккее после появления Fan ID? Да, болельщиков в этом сезоне стало больше. Небольшой процент, возможно, как раз начал ходить после появления карты болельщика. В этом сезоне народ ходит с удовольствием. Везде зрелище, борьба. Любая команда может обыграть каждую, идет серьезная гонка за плей-офф. От этого в том числе растет интерес к спорту», — заявил Каменский.

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. С марта 2023 года без карты болельщика нельзя посетить матчи РПЛ, а также финальный матч Кубка России.

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