Названы европейские чемпионаты, в которых не ждут российских футболистов

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, назвал в интервью «Чемпионату» европейские чемпионаты, клубы которых не готовы подписывать россиян.

«Об АПЛ сейчас даже мечтать не стоит, полностью закрытая история. Испания ― пожалуйста, Арсен приехал же. Италия ― тоже, и интерес был, и они готовы все обсуждать. Германия ― закрытая история, они не готовы подписывать россиян.

В январе 2022 года у нас был предметный разговор с «Байером» по Захаряну. Мы обо всем договорились, они уже должны были делать официальное предложение «Динамо», но началась СВО ― вся история свернулась. Так что трансферы в Бундеслигу для нас сейчас закрыты», — заявил агент.

Арсен Захарян перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе этого года. Его контракт с командой рассчитан на пять лет. В прошлом матче чемпионата Испании против «Вильярреала» 20-летний полузащитник отметился голевой передачей.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Ранее Голубин рассказал о трудностях Захаряна в Испании.