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Домашний анализ слюны на рак простаты оказался точнее анализа крови

Daily Mail: домашний тест на рак простаты оказался точнее анализа крови на ПСА

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Depositphotos

Простой анализ слюны в будущем поможет выявить рак простаты в домашних условиях. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые испытали тест на 6142 мужчинах в возрасте 55-69 лет. Пациенты сами собрали образец слюны, который ученые проверили на наличие 130 генетических вариаций, связанных с раком простаты. Тест оказался точнее, чем существующие анализы крови: он выявил больше агрессивных случаев рака. Также он дал меньше ложноположительных результатов, чем обычно используемый анализ на простатспецифический антиген (ПСА). Таким образом, больше мужчин с раком получили правильный диагноз и больше здоровых мужчин избежали ненужных дополнительных тестов.

У 558 участников заподозрили рак простаты, им рекомендовали дальнейшее тестирование. У 187 мужчин (40%) был диагностирован рак простаты. Для сравнения: лишь у 25% мужчин с высоким уровнем ПСА подтверждается рак простаты. Стоимость теста и возможность отправлять его по почте в рамках национальной программы скрининга поможет спасать тысячи жизней в год.

Ранее ученые выяснили, что переход на работу из дома может ухудшить активность сперматозоидов.

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