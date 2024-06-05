Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717608466
Размер текста
А
А
А

Т-Банк подсветил башню Бурдж-Халифа в Дубае в честь нового имени

Глава Т-Банка Близнюк: мы будем масштабироваться на международных рынках

Башня Бурдж-Халифа в Дубае в течение нескольких минут была подсвечена в честь ребрендинга банка Тинькофф и смены названия на Т-Банк. Одновременно с Бурдж-Халифой светилась и Останкинская башня.

Как рассказал председатель совета директоров Т-Банка Станислав Близнюк, на данный момент новые вызовы стали новой долгосрочной стратегией банка. По его словам, ключевым является международное развитие.

«Мы знаем, что рано или поздно будем масштабироваться на международных рынках. Поэтому, в том числе и в этой парадигме, мы действительно давно искали новое звучание для нашего бренда, актуальное для эволюции нашего бизнеса за последние годы», — рассказал он в интервью газете «Ведомости».

Ранее сообщалось, что российский банк Тинькофф провел ребрендинг и сменил название на Т-Банк. В ходе ребрендинга был обновлен сайт и мобильное приложение. Далее будут изменены все юридические наименования, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов.

Отмечается, что визуальный стиль и айдентика бренда останутся неизменными. При этом логотип Т со щитом был обновлен в феврале 2024 года и остается актуальным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами