Т-Банк подсветил башню Бурдж-Халифа в Дубае в честь нового имени

Башня Бурдж-Халифа в Дубае в течение нескольких минут была подсвечена в честь ребрендинга банка Тинькофф и смены названия на Т-Банк. Одновременно с Бурдж-Халифой светилась и Останкинская башня.

Как рассказал председатель совета директоров Т-Банка Станислав Близнюк, на данный момент новые вызовы стали новой долгосрочной стратегией банка. По его словам, ключевым является международное развитие.

«Мы знаем, что рано или поздно будем масштабироваться на международных рынках. Поэтому, в том числе и в этой парадигме, мы действительно давно искали новое звучание для нашего бренда, актуальное для эволюции нашего бизнеса за последние годы», — рассказал он в интервью газете «Ведомости».

Ранее сообщалось, что российский банк Тинькофф провел ребрендинг и сменил название на Т-Банк. В ходе ребрендинга был обновлен сайт и мобильное приложение. Далее будут изменены все юридические наименования, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов.

Отмечается, что визуальный стиль и айдентика бренда останутся неизменными. При этом логотип Т со щитом был обновлен в феврале 2024 года и остается актуальным.