Изменение климата усугубит загрязнение воздуха озоном к 2050 году, предупредили ученые

Международная группа ученых из США и Канады выяснила, что уже к 2050 году изменения климата приведут к тому, что воздух во многих регионах Северной Америки и других частях света будет загрязнен озоновым смогом. Исследование опубликовано в научном журнале Earth's Future.

Озон — химически активный газ, состоящий из трех атомов кислорода. И хотя он может возникать в природе, на уровне земли он часто образуется в результате взаимодействия летучих органических соединений и оксидов азота, оба из которых считаются загрязнителями.

Команда изучила, как часто уровни озона будут превышать стандарты качества воздуха, разработанные для защиты здоровья населения.

При наилучшем сценарии верхний предел измерений озона в среднем увеличится менее чем на 0,3 части на миллиард. Это укладывается в существующие стандарты качества воздуха во многих странах.

В худшем случае верхний предел содержания озона увеличится более чем на 2,3 части на миллиард. Это означает, что к 2050 году только в США от 5 до 13 млн человек будут подвергаться воздействию опасных для здоровья уровней газа.

Ранее ученые назвали основные источники загрязнения атмосферы мышьяком и свинцом.