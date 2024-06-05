Симптомы гриппа могут быть признаком рака крови, рассказали эксперты

Лейкемию (разновидность рака крови) бывает трудно диагностировать: из-за сходства симптомов ее можно спутать с другими заболеваниями, например, гриппом. Об этом сообщает Daily Mail.

Лейкемия — вид рака, поражающий клетки крови. Из-за снижения количества эритроцитов возникает анемия. При этом человек может стать бледным и страдать от нехватки сил и головокружения.

Также рак крови поражает лейкоциты — иммунные клетки, которые борются с инфекциями. Частый кашель, увеличение лимфатических узлов, температура и простуды, которые долго длятся или от которых трудно избавиться — повод обратиться к врачу. Эти симптомы могут быть безобидны, но также могут указывать на лейкемию. По данным Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании, низкий уровень лейкоцитов также может привести к язвам во рту и ангине.

Другой тип клеток, который страдает при лейкемии — тромбоциты. Они участвуют в тромбообразовании и замедляют кровотечение, а также способствуя заживлению ран. Дефицит тромбоцитов при лейкемии может привести к синякам, частым кровотечениям, обильным менструациям и сыпи.

Также на лейкемию могут указывать: ночная потливость, тупая или колющая боль в суставах и костях, боль в области печени и селезенки (с левой стороны под ребрами), частые головные боли и нарушения зрения.

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