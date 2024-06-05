В Минздраве рассказали про миллиардные потери бизнеса из-за курильщиков

Работодатели в России ежегодно теряют 443 млрд рублей из-за курящих сотрудников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на презентацию замглавы Минздрава Евгения Камкина, представленную на сессии «Здоровье работающих: новые векторы и решения» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Камкина, такие потери вызваны перекурами сотрудников в течение рабочего дня, их прогулами (абсентеизмом) и снижением производительности труда из-за курения.

Помимо этого, Камкин отметил, что российская экономика ежегодно теряет около 4% ВВП из-за хронических неинфекционных заболеваний. Он подчеркнул, что эти потери значительны, выступая на сессии «Здоровье работающих: новые векторы и решения».

В начале июня Роспотребнадзор сообщил, что в 2023 году экономический ущерб от 34 инфекционных заболеваний в России превысил 1 трлн рублей, основными причинами стали острые инфекции верхних дыхательных путей, ковид и ветряная оспа.

Ранее Россия прошла пик заболеваемости корью.