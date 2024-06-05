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С начала года картофель в России подорожал почти на 50%

Росстат: с начала года рост цен на картофель составил 49,7%

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С начала 2024 года цены на картофель в России выросли на 49,7%. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

При этом за минувшую неделю с 28 мая по 3 июня рост цен на него замедлился и составил 6,86% против 9,9% неделей ранее.

Кроме того, за неделю был отмечен рост цен на яблоки (+3,2%), репчатый лук (+2,6%), морковь и столовую свеклу (+2,7%).

В целом же плодоовощная продукция за указанный период подешевела на 0,2%. Огурцы, по данным статистического ведомства, за неделю снизились в цене на 6,03%, а помидоры - на 6,97%.

В период с 28 мая по 3 июня Росстат зафиксировал повышение цен на баранину (+0,6%), макаронные изделия, вермишель, маргарин и сахар-песок (+0,5%), творог и мороженую рыбу (+0,4%), обеды в учреждениях общественного питания, овощные консервы для детского питания (+0,3%), вареные колбасы, мясо кур, говядину, сливочное и подсолнечное масло, ржаной хлеб и рис (+0,2%), молоко, сметану, сыры, сосиски, сардельки, пшеничный хлеб и водку (+0,1%).

5 июня сообщалось, что в России отмечено ускорение инфляции. В период с 28 мая по 3 июня она ускорилась до 8,17% против 8,07% на предыдущей неделе.

Ранее россиянам назвали причины роста цен на ягоды.

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