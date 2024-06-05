Пожилым россиянам рассказали, как защитить здоровье в жару

Жара может привести к галлюцинациям и обострению болезней сердца и легких у пожилых. Об этом «Известиям» рассказала терапевт Александра Попова.

Наиболее опасные заболевания, обостряющиеся в жару — это сахарный диабет, хронические заболевания легких, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и патологии сосудов головного мозга. Становится тяжелее контролировать уровень сахара, возможны инсульты и инфаркты.

Из-за обезвоживания могут возникать головокружение, слабость, потемнение в глазах. Это опасно потерей сознания, падением и травмой. Также обезвоживание может привести к острым когнитивным нарушениям, бреду и галлюцинациям. Поэтому пожилым важно пить достаточно жидкости, не злоупотреблять жирной, копченой и соленой пищей.

«Начинаются они с того, что человек становится просто очень невнимательным. Казалось бы, не страшно. Но в действительности, так как головной мозг контролирует все функции, это сказывается на деятельности всего организма», — предупредила врач.

В дополнение к правильному питьевому режиму врач рекомендовала избегать солнца в период его максимальной активности — с 10:00 до 17:00. Также пожилым нужно тщательнее контролировать свое состояние: измерять давление, пульс, принимать назначенные врачом лекарства.

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