«Я и подумать не могла»: чемпионка Игр Мамун сделала заявление после своего интервью

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун после своего громкого интервью на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала пост, в котором призналась, что еще никогда не получила столько поддержки и благодарностей.

«А еще я и подумать не могла, у скольких людей был тот самый страшный опыт, опыт ментального насилия, физического и сексуализированного насилия. Сколько личных историй вы мне прислали, многие впервые рассказали об этом мне… спустя 10-15-20-30(!) лет», — написала гимнастка.

Мамун в своем интервью, которое дала YouTube-каналу «Витя Кравченко», рассказала о домогательствах тренера, а также заявила, что Игры дружбы не заменят Олимпиаду, и призналась, что отодрала надпись »сборная России» с автомобиля, который ей подарили за победу на Играх.

Мамун — четырехкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырехкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира. О завершении профессиональной карьеры гимнастка объявила 4 ноября 2017 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Винер обвинила олимпийскую чемпионку Мамун в работе на США.