Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717612475
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли опасное последствие работы из дома для мужчин

Daily Mail: работа из дома может навредить активности сперматозоидов

close
100%
Shutterstock

Переход на работу из дома привел к снижению активности сперматозоидов, но не к уменьшению их количества. Об этом сообщает Daily Mail.

Недавнее исследование, в котором проанализировали данные 44 работ, показало, что количество сперматозоидов снижается на 2,64% в год у мужчин во всем мире с 2000 года. Новая работа не подтвердила эти выводы.

Ученые проанализировали образцы 6758 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Биологический материал собирали в период с 2017 по 2022 год. За шесть лет концентрация сперматозоидов существенно не изменилась. Однако снизилась их подвижность: они стали менее активны. Общее количество плавающих сперматозоидов сократилось на 16% к 2019 году и на 22% к 2022 году. Это означает, что подвижность сперматозоидов стала снижаться примерно в начале пандемии COVID.

Нет никаких доказательств того, что вирус SARS-CoV-2 напрямую влияет на сперматозоиды. Ученые предполагают, что связанные с пандемией изменения в рабочем режиме, диете и уровнях физической активности могли навредить сперматозоидам.

Ранее во всех изученных яичках мужчин и собак нашли микропластик.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами