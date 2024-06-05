Ученые нашли опасное последствие работы из дома для мужчин

Переход на работу из дома привел к снижению активности сперматозоидов, но не к уменьшению их количества. Об этом сообщает Daily Mail.

Недавнее исследование, в котором проанализировали данные 44 работ, показало, что количество сперматозоидов снижается на 2,64% в год у мужчин во всем мире с 2000 года. Новая работа не подтвердила эти выводы.

Ученые проанализировали образцы 6758 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Биологический материал собирали в период с 2017 по 2022 год. За шесть лет концентрация сперматозоидов существенно не изменилась. Однако снизилась их подвижность: они стали менее активны. Общее количество плавающих сперматозоидов сократилось на 16% к 2019 году и на 22% к 2022 году. Это означает, что подвижность сперматозоидов стала снижаться примерно в начале пандемии COVID.

Нет никаких доказательств того, что вирус SARS-CoV-2 напрямую влияет на сперматозоиды. Ученые предполагают, что связанные с пандемией изменения в рабочем режиме, диете и уровнях физической активности могли навредить сперматозоидам.

Ранее во всех изученных яичках мужчин и собак нашли микропластик.