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«Бред, но ехать надо»: олимпийская чемпионка оценила условия МОК для России

Чемпионка Игр Бестемьянова назвала дискриминацией условия МОК по допуску России

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова критично оценила условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в Париже, однако отметила, что нельзя отказываться от поездки. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это дискриминация! С какой стати спортсмен должен заполнять какие-то анкеты. Это просто бред! Хотелось бы, чтобы к зимней Олимпиаде не было таких критериев, потому что я не очень понимаю, кто сможет поехать на летние Олимпийские игры. Но все равно ехать надо. Нужно стараться обойти эти препоны и ехать», — заявила Бестьемьянова.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее олимпийская чемпионка поддержала гимнастов, отказавшихся от Игр-2024.

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