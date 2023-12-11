Назван год, когда российские клубы вернутся в еврокубки

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что российские клубы вернутся в еврокубки через десять лет, передает «РБ Спорт».

«Мой прогноз, когда мы будем играть в еврокубках? Думаю, через десять лет с нас снимут дисквалификацию. В 2034 году будем играть. Точно не раньше. Мы заложники ситуации, нам ничего не остается делать», — сказал Канчельскис.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Последний официальный матч в еврокубках с участием российской команды прошел 24 февраля 2022 года. Тогда «Зенит» сыграл со счетом 0:0 с испанским «Бетисом».

Ранее в УЕФА признали, что чемпионат мира зимой не пошел на пользу футболу.