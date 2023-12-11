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Назван лучший тренер первой части РПЛ

Бывший наставник «Локомотива» Семин назвал Юрана лучшим наставником РПЛ

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Alexander Chernykh/Global Look Press

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил, что считает главного тренера нижегородского «Пари НН» Сергея Юрана лучшим наставником первой части Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «ВсёПроСпорт.ру».

«Звание лучшего тренера я бы отдал Юрану. Потому что, не обладая такими возможностями, как у других команд, он держит на очень высоком уровне. «Пари НН» находится на хорошем месте для себя», — сказал Семин.

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает девятое место, набрав 24 очка. В следующем туре подопечные Юрана сыграют с воронежским «Факелом». Игра состоится в начале марта.

«Краснодар» расположился на первом месте турнирной таблицы, набрав 38 баллов. «Быки» опережают петербургский «Зенит» на два очка. На третьем месте идет московское «Динамо» (31).

Ранее Валерий Газзаев объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ.

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