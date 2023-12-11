Канделаки отреагировала на видео, на котором Костомаров катается на коньках

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала в своем Telegram-канале видео, на котором фигурист Роман Костомаров впервые после ампутации конечностей встал на коньки, отметив, что для спортсмена началась новая страница в жизни.

«Сегодня он впервые после трагедии вышел на лед на коньках. Для Романа это новая страница жизни, а для нас невероятная мотивация не останавливаться», — написала Канделаки.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.

Костомаров является чемпионом Олимпийских игр 2006 года. Тогда он выиграл золото в танцах на льду вместе со своей партнершей Татьяной Навкой.

Ранее Шамиль Тарпищев рассказал, как теннис поможет Костомарову в восстановлении.