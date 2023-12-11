Во Франции усомнились в способности Парижа принять Олимпиаду

Главный тренер французского «Ланса» Франк Эз сомневается в способности Парижа принять Олимпиаду 2024 года из-за того, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что запретит фанатам испанской «Севильи» приезжать во Францию на матч Лиги чемпионов, в котором «Севилья» сыграет с «Лансом», передает RMC.

«Что мы будем делать с Олимпийскими играми, если не можем принять 300 севильцев? Люди давно планировали путешествие. А мы отказываем им в последний момент, потому что у нас возникли проблемы», — заявил Эз.

Матч между «Лансом» и «Севильей» состоится 12 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени. В турнирной таблице группы B «Ланс» занимает третье место, набрав пять очков. «Севилья» с двумя баллами идет на четвертом месте. Первое место занимает английский «Арсенал» (12), второе место занимает нидерландский ПСВ (8).

Ранее Олимпиаду назвали механизмом решения политических вопросов.