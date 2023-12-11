Российский хоккеист заявил, что ему не нравится Манхэттен

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин в интервью Sport24 объяснил, почему ему не по душе жизнь на Манхэттене.

«За последние четыре года на Манхэттене был раза четыре, не считая матчей. И то три раза из этих четырех я ездил в посольство документы для визы отвезти. Один раз там день рождения отмечали с ребятами, и все. Я особо не вижу манхэттенскую жизнь.

Мне не нравится. Это очень энергозатратный город, забирает энергию — наверное, вы это ощутили. Мне ближе более спокойная жизнь, поэтому очень нравится на Лонг-Айленде, он сильно отличается от Манхэттена. Что касается дороги, то на поезде 40 минут, на машине без пробок 45–50 минут. Но мне просто там нечего делать. Может, только в русский ресторан съездить, и то ехать ради еды не хочется», — заявил хоккеист.

В июле Сорокин подписал новый долгосрочный контракт «Айлендерс». Соглашение на восемь лет начнет действовать с сезона-2024/25 — по окончании текущего договора. По новому контракту он будет получать $8,25 млн за сезон (всего — 66 млн), что сделает его одним из самых высокооплачиваемых вратарей лиги.

Сорокин стал единственным российским хоккеистом, который претендовал на индивидуальную награду по итогам сезона-2022/23. Он вошел в число кандидатов на получение «Везина Трофи» — приза, который получает лучший голкипер сезона НХЛ, но в итоге занял лишь второе место, а обладателем награды стал Линус Улльмарк из «Бостон Брюинз».

28-летний Сорокин был выбран «Айлендерс» в третьем раунде драфта НХЛ — 2014. За свою карьеру он также выступал за московский ЦСКА и новокузнецкий «Металлург».

В составе сборной России Сорокин стал олимпийским чемпионом 2018 года. В его активе три бронзовые медали чемпионатов мира.

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