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Сильнейший гроссмейстер России описал свое выступление фразой из известного фильма

Непомнящий заявил, что ему нечем хвастаться во второй половине 2023 года

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сильнейший российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, как оценивает свое выступление во второй половине 2023 года.

«У меня особо не было суперважных турниров, помимо Кубка мира — 2023. В нем я прошел дальше, чем на предыдущих, но в любом случае хвастаться особо нечем. Другие турниры в основном были быстрые и блиц. Могу охарактеризовать их как «Тоттенхэм» из известного фильма «Залечь на дно в Брюгге»: не был уж совсем дерьмом, но и до вершины не добрался.

Опять же, надо понимать, что мой главный турнир состоится в апреле. К нему будет основная подготовка (турнир претендентов-2024, который пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто. — «Газета.Ru»).

15 августа российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от Видита Гуджрати из Индии в 1/8 финала Кубка мира — 2023 в Баку и вылетел из турнира. Российские и белорусские шахматисты выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

30 апреля Непомнящий уступил на тай-брейке представителю Китая Дин Лижэню в матче за шахматную корону.

Непомнящий смог выиграть два последних турнира претендентов, которые состоялись в Екатеринбурге (2021 год) и Мадриде (2022 год).

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