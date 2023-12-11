В Латвии назвали оскорблением решение МОК допустить Россию на Олимпиаду

Министр образования и науки Латвии Анда Чакша на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже и заявила, что подобное оскорбляет атлетов из других стран.

«Осуждаю решение МОК, потому что оно оскорбляет спортсменов и высшую цель спорта — честную борьбу. Поэтому давайте сделаем все возможное, чтобы добиться справедливости от имени украинцев и всех спортсменов, заслуживающих Олимпийских игр, которые чествуют человеческие достижения и не несут политическую подоплеку», — написала Чакша.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее отказавшаяся пожать руку россиянке украинка назвала решение МОК позорным.