Овечкин повторил антирекордную серию без голов в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил антирекордную серию по матчам без голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 11 декабря «Вашингтон» со счетом 4:2 обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в поединке регулярного чемпионата НХЛ. Российский хоккеист отдал результативный пас, однако не сумел забить. Без заброшенный шайб хоккеист находится уже на протяжении десяти матчей.

Антирекорд Овечкина по этому показателю в рамках одной регулярки был установлен в феврале — марте 2017 года (десять матчей). Серии из девяти встреч без заброшенных шайб также были зафиксированы в сезонах-2008/2009 и 2010/2011.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин вышел на лед в 25 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач. При этом в ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее была названа проблема Овечкина, которая мешает ему забивать.