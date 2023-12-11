Булыкин заявил, что футболисты могут выдержать игры в экстремальных условиях

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что футболистам в России приходится проводить несколько игр в год при экстремальных погодных условиях — в жару или холод. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это либо холод, либо, наоборот, очень жарко, либо поле затопило дождем. Футболисты привыкают ко всему. Конечно, холод — это самое противное. Но зато потом есть месяц отпуска и два месяца зимняя подготовка. Поэтому они справляются с такими условиями. Тем более, это всего одна или две игры. Это можно выдержать», — заявил Булыкин.

8 декабря московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Игра была проведена в столице, температура составляла меньше -10 градусов.

В 16-м туре в снегопад был сыгран матч между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». 3 декабря в рамках 17-го тура чемпионата страны в Москве под сильным снегопадом провели матчи ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит». Причем вторая встреча должна была начаться в 16:30 по московскому времени, однако из-за сильного снегопада в столице матч стартовал в 17:00. В отличие от матча ЦСКА и «Ростова», который был сыгран днем, работникам «РЖД Арены» удалось очистить поле от снега.

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил, что игра в холод идет на пользу футболистам.