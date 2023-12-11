В «Вашингтоне» переживают из-за безголевой серии Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери признался, что его не беспокоило отсутствие голов у российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в начале сезона, однако сейчас это начинает его волновать. Его слова приводит The Washington Post.

«Голеадоры переживают взлеты и падения, но, если у тебя появляются шансы, в конечном итоге они начнут конвертироваться в голы. В последнее время возможности начали иссякать — за исключением моментов после вбрасываний, и, очевидно, игра в спецбригадах изматывает его. Вот что беспокоит», — заявил специалист.

В ночь на 10 декабря «Вашингтон» со счетом 4:0 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин не сумел забить в этом матче, таким образом, продлив свою безголевую серию до девяти матчей.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин вышел на лед в 24 матчах и набрал всего 15 очков — пять заброшенных шайб и десять голевых передач. При этом в ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее Овечкин оказался в шаге от повторения личного антирекорда.