Широков предложил Абаскалю не руководить «Спартаком» на матчах

Бывший футболист петербургского «Зенита» и «Краснодара» Роман Широков в интервью Metaratings заявил, что главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю стоит задуматься над тем, чтобы продолжить делегирование полномочий в официальных матчах для достижения наилучшего результата.

«Что делать «Спартаку» с Абаскалем? Это руководство должно решать. Последний матч выиграли, но он к нему готовил. Может, ему только готовить, а на игре руководят другие — и будут побеждать?» — заявил Широков.

Игра «Спартак» — «Крылья Советов» завершилась со счетом 3:0. На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

На тренерской скамейке «Спартака» отсутствовал главный тренер команды Гильермо Абаскаль, который отбывает дисквалификацию. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал «Динамо» претендентом на чемпионство в РПЛ.