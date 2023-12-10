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Тренер ЦСКА назвал выигранной проигранную игру с «Краснодаром»

Тренер ЦСКА Федотов назвал выигранной проигранную игру с «Краснодаром»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов в эфире «Матч ТВ» заявил, что его команда по содержанию выглядела целостнее, чем «Краснодар».

«Очередной выигранный по содержанию матч, но мы не увозим ни одного очка. Так бывает. Мы были готовы к тому, что «Краснодар» добавит оборотов. Но это футбол, мы с этим справлялись. Мы тоже создали достаточно. Надо сказать, что это был матч неиспользованных моментов», — заявил Федотов.

Встреча «Краснодар» — ЦСКА прошла в Краснодаре на одноименном стадионе при полном заполнении трибун и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч с передачи Эдуарда Сперцяна забил Никита Кокшаров.

По ходу поединка команда под руководством Владимира Ивича нанесла 12 ударов, три из которых пришлись в створ ворот Игоря Акинфеева. Столичный коллектив за игровое время нанес 17 ударов в сторону ворот Матвея Сафонова, в створ из них пришлись семь.

Ранее игроки «Краснодара» разнесли раздевалку после победы над ЦСКА.

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