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«Краснодар» впервые в истории ушел на зимний перерыв лидером

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером турнирной таблицы РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) наступил зимний перерыв.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с активом 32 балла. Следом за ним идет «Локомотив» (31) и «Спартак» (30). «Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у ЦСКА, занимающего восьмое место.

В нижней половине таблицы располагаются «Пари НН» (24), «Ростов» (21), «Факел» (21), «Урал» (19), «Ахмат» (17), «Оренбург» (15), «Балтика» (13) и «Сочи» (11).

В центральном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» переиграл ЦСКА. Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе при полном заполнении трибун и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч с передачи Эдуарда Сперцяна забил Никита Кокшаров.

Ранее сообщалось, что «Рубин» обыграл «Балтику» в матче 18-го тура РПЛ.

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